В Докшицком районе следственно-оперативная группа работает на месте дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария произошла в ночь с 5 на 6 января на 72-м километре автодороги Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии (Урбаны).Недалеко от деревни Волча водитель «Вольво» не справился с управлением. Машина упала с моста, перевернулась и загорелась. Хозяин авто выбрался из машины и сбежал с места происшествия. Второй мужчина, находившийся в автомобиле – 38-летний житель Докшицкого района – погиб на месте.-Хозяина «Вольво» задержали. По предварительным данным, перед тем, как уехать на автомобиле, мужчины с компанией друзей распивали спиртное в одной из деревень Докшицкого района. Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего. Выясняется, кто был за рулем автомобиля, - рассказали в Следственном комитете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот что произошло с возницей повозки после того, как в нее врезался автомобиль.