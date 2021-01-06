Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала его поздравление православных христиан с Рождеством, сообщает БелТА.В своем поздравлении Лукашенко заметил, что этот праздник каждый год напоминает людям о необходимых ценностях: духовном обновлении, бескорыстной любви к ближним, добре и милосердии. И добавил, что просто общение с родными может согревать теплом семейного очага, укрепляя веру в лучшее будущее.- В светлые праздничные дни простое общение с родными наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний, - заявил он.Поздравляя белорусов, Лукашенко пожелал, чтобы радость Рождества подарила всем «торжество сбывшихся надежд», а также взаимопонимание и любовь в «нашем общем доме».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Митрополит Вениамин призвал белорусов покаяться, чтобы не было нового противостояния.Глава БПЦ рассказал об анализе 2020 года и о том, за какие изменения в Конституции Беларуси выступает православная церковь (подробности).«Пусть будет мир и согласие»: Лукашенко поздравил католиков с Рождеством Христовым.В поздравлении он также отметил, что праздничные дни всегда озарены ожиданием чуда (подробности).