55-летняя жительница Несвижского района позвонила в милицию и сообщила, что заминирован детский сад, который находится напротив райотдела милиции. По голосу звонившей было слышно, что она пьяна.После сообщения об опасности из садика эвакуировали более сорока человек- воспитанников и персонал. Детей и взрослых перевели в расположенное неподалеку здание Центра культуры. Территорию детского сада оцепила милиция, приехала саперно-пиротехническая группа. Ни взрывчатых, ни легковоспламеняющихся, ни каких-то иных опасных веществ не нашли.Практически сразу выяснилось, кто звонил в милицию. Когда сотрудники милиции приехали для разбирательства, женщина долго не открывала двери и оскорбляла милиционеров. В конце концов ее задержали.Личность звонившей установили почти сразу. Женщина длительное время отказывалась открыть дверь, и оскорбляла сотрудников, прибывших для разбирательства. В конце концов милиционерам удалось попасть в дом к подозреваемой и задержать её.-Женщина отрицала свою вину и, вероятно, не все свои звонки на линию «102» в тот день помнила, - рассказали в Несвижском РОВД. - Несвижским РОСК возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК РБ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.