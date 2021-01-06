О том, что на территории уже 41 страны инфекционистами обнаружен «британский» штамм коронавируса, проинформировало ТАСС со ссылкой на данные еженедельного бюллетеня ВОЗ.Таким образом, отличающийся высокой заразностью новый штамм «ковида», идентифицированный учеными как разновидность коронавируса VOC-202012/01, продолжил распространение. На начало 2021-го года новый штамм обнаружен в пяти из шести регион ВОЗ.- По данным на 5 января новая разновидность коронавируса, первоначально выявленная в Великобритании в небольшом числе случаев обнаружена еще в 40 государствах, - сообщили в организации.При этом другой новый штамм коронавируса - «разновидность 501Y.V2», который первоначально был выявлен в ЮАР, также стал распространяться, и уже обнаружен в 6 других странах.Что касается заболеваемости «ковидом», то по данным ВОЗ за неделю с 28 декабря по 3 января в мире коронавирусом заболели еще более 4,035 миллиона, а умерли - на 76 тысяч 17 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Часто бьется сердце? Это может быть коронавирус. Ученые объяснили, когда стоит обеспокоиться.Новый симптом коронавируса определили медики – обследовано более 4 миллионов человек (подробности).Главврач инфекционки в Минске рассказала, из-за чего госпитализируют детей с коронавирусом.Медик подтвердила, в Беларуси есть тяжелые пациенты с COVID-19 и среди детей (подробности).Великобритания уходит на третий локдаун из-за нового штамма COVID-19.Это в прямом эфире заявил премьер-министр Борис Джонсон, обращаясь к британцам (подробности).