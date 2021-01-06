В среду, 6 января, православные верующие Беларуси в канун Рождества отпразднуют сочельник. С этим праздничным днем связаны определенные традиции и запреты. Что можно, а что категорические нельзя делать в Рождественский сочельник?Сочельник является последним днем так называемого Филипповского поста. В этот день традиционно в домах готовят праздничные блюда. С этого дня начинаются Колядки - ряженые персонажи в эти дни ходили по домам, поздравляя хозяев со светлым праздником.На праздничном ужине обязательными блюдами считаются кутья или сочиво - крупяная каша (можно пшенная или рисовая) со сладкими добавками: медом, сухофруктами, орехами.После ужина в сочельник можно выйти на улицу, чтобы погадать на звездах. Если небо звездное - в новом году ожидается приплод в хозяйстве, а лето будет ягодным. Стоит обратить внимание и на погоду в течения дня: если был ясный день, то это сулит хороший урожай. А благодаря метели можно рассчитывать на большое количество меда. А вот если будет капель, то огурцов и проса летом будет мало.Раньше верили, что после сочельника приходят трескучие и самые сильные морозы. А вот теплая погода на Рождество предвещает холодную весну. Но еще с этого дня начинает увеличиваться световой день.Что нельзя делать в Рождественский сочельник?Приметы категорически запрещают ткать или шить - это может отпугнуть счастье и повлиять на урожай капусты. Считается также, что не стоит заниматься и уборкой, усердствовать в хозяйственных делах.Есть традиция надевать в этот день и на Рождество только новую одежду для удачи и здоровья.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Рождественские дни делают нас сильнее перед любыми испытаниями»: Лукашенко поздравил православных с Рождеством.В канун Рождества Христова Александр Лукашенко поздравил православных христиан с праздником (подробности).Синоптики рассказали, каким был прошедший декабрь 2020 года в Беларуси: где было холоднее, а где зима так и наступила.А вы как чувствуете, далеко ли погода в декабре была от климатической нормы? (подробности).