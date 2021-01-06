Троих закладчиков задержали оперативники могилевского наркоконтроля и сотрудники Ленинского отдела Департамента охраны МВД в Могилевском районе. В ходе ночной операции (все происходило в 3 часа ночи 3 января) поймали троих ранее судимых неработающих жителей Речицы – одного мужчину и двух женщин.При себе у задержанных обнаружили опасный психотроп. Часть вещества они прятали в тайнике. Всего изъято 650 граммов вещества. В автомобиле у подозреваемых нашли два пневматических пистолета, шприцы и полиэтиленовые пакеты.-Предварительно установлено, что подозреваемые приехали в Могилевский район, чтобы забрать крупную партию психотропов для их реализации в виде закладок на территории Гомельской области, поскольку оказывали содействие одному из интернет-магазинов, специализирующемся на реализации наркотиков, - рассказала старший инспектор ОИОС УВД Могилевского облисполкома Юлия Холомеева.Сейчас правоохранительные органы ищут других лиц, причастных к незаконному обороту психотропов и наркотических средств.