О том, что правительством Беларуси утвержден план по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 годы, проинформировало БелТА со ссылкой на информацию, опубликованную на Национальном правовом портале.Что включает данный Национальный план? В нем определена гендерная политика Беларуси, включающая комплексные правовые и организационно-административные меры на уровне всей страны и отдельных регионов. Главными целями ее станут достижение и сохранение юридического и фактического равенства полов в Беларуси. А также равные возможности для женщин и мужчин (девочек и мальчиков) по самореализации и развитию во всех сферах.Для этого правительство намерено совершенствовать институциональный механизм, выравнивать социально-экономические возможности и права мужчин и женщин, содействовать тому, чтобы родительские и профессиональные обязанности совмещались.Также до 2025 года запланировано обеспечить гендерно-ориентированную охрану здоровья, противодействовать насилию в семье и торговле людьми, принимать информационно-просветительские меры.Координацией осуществления Нацплана будет заниматься Министерство труда и соцзащиты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Год матери, ребенка, три года малой родины - прошли. А вы знаете, год чего объявлен в Беларуси в 2021 году?Вот под какими темами проходили предыдущие года в Беларуси и, что будет под пристальным вниманием в наступившем новом году (подробности).Глава Минобразования о нехватке мест в детских садах: Это не так - 21 тысяча мест вакантны.Игорь Карпенко объяснил, почему возникают проблемы с местами в детских садах в Беларуси (подробности).