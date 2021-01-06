Главное управление Следственного комитета Беларуси завершило расследование масштабного дела о вишинге.Началось с того, что следователи объединили в одно производство более 300 уголовных дел, которые возбуждались в период с 2017 по 2020 года в разных регионах страны. Схема, по которой действовали злоумышленники, была однотипной: они покупали на нелегальных форумах в интернете реквизиты учетных записей страниц в социальных сетях, потом от имени владельцев страниц начинали общаться с их друзьями и знакомыми.Под разными предлогами мошенники выманивали у них данные банковских карт – номер, срок действия, CVV-код, коды, которые приходили в СМС. Легенды использовали тоже похожие- мошенникам якобы срочно нужно было обналичить какую-то сумму денег, они предлагали перевести ее на карту потерпевшего. Некоторым обещали небольшое вознаграждение за помощь. В результате все доверчивые пользователи лишались своих сбережений.- В ряде эпизодов подозреваемые совершали преступления путем использования реквизитов доступа к учетным записям и личным кабинетам клиентов банковских учреждений, а также в приложениях v-banking и I-banking, - рассказали в отделе информации и общественных связей Следственного комитета.Изучая чужие страницы, злоумышленники находили информацию, обнародование которой могло нанести вред владельцу страницы. Так, на странице одной из девушек они нашли интимные фото и потребовали перевести им деньги, угрожая распространить их в интернете.-Для сокрытия следов своей преступной деятельности молодые люди использовали счета в платежных сервисах, зарегистрированные на подставных лиц, а также различные технологии, которые не позволяли установить их реальное местоположение. Таким образом компания длительное время скрывалась от правоохранителей, - рассказали в Следственном комитете.Злоумышленниками оказались несколько молодых людей с Украины. Вычислили их в том числе и благодаря сотрудничество с украинскими правоохранительными органами.Причастными к вишингу оказались шесть граждан Украины. Они совершили более 630 эпизодов и похитили у белорусских граждан более 200 тысяч рублей. Парни нигде не работали, деньги тратили на азартные игры, спиртное и развлечения.- Шесть мужчин признаны по уголовному делу подозреваемыми по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.208 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) и ч.4 ст.212 (хищение имущества, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование данного уголовного дела находилось на личном контроле Председателя Следственного комитета, - сообщили в Следственном комитете.БУДЬ В КУРСЕ!Вот что советует Следственный комитет, чтобы не стать жертвой мошенников, практикующих вишинг:Если к вам в переписке обратился знакомый с просьбой одолжить деньги или оказать помощь в переводе денежных средств, сразу позвоните ему лично и поинтересуйтесь, действительно ли это он вам пишет.Не сообщайте свой номер телефона в переписке и не передавайте третьим лицам коды из SMS-оповещений;Никому не сообщайте PIN-код, CVV-код (секретный код на оборотной стороне карты), а также срок действия карты и другую информацию даже если вам звонят «из банка».Не позволяйте продавцам или официантам уносить карту из видимости, не отправляйте фотографии своей банковской карты незнакомым людям.Активируйте SMS-оповещение, которое будет информировать о каждой операции, совершенной с использованием карточки или ее реквизитов, и технологию безопасных расчетов в интернете 3D-Secure.Установите двухфакторную аутентификацию и меняйте пароли в социальных сетях и интернет-банкингах не реже одного раза в полугодие. Используйте пароли не менее чем из 8 символов на разных языках или с изменением регистра. Никогда не устанавливайте одинаковые логин и пароль, не используйте пароли по умолчанию.Не переходите по подозрительным ссылкам, не оставляйте на непроверенных сайтах свои личные данные или данные платежных карт.Поговорите с пожилыми родственниками и расскажите им на конкретных примерах основные правила финансовой безопасности.Перед Новым годом мошенники придумали новый способ обмана.Милиция рассказала, как белорусам избежать обмана, делая покупки в интернете.