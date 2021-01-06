О том, что правительством Беларуси установлены обновленные тарифы на газ, электрическую и тепловую энергию, проинформировало БелТА. Решение закреплено в соответствующем постановлении Совмина от 31 31 декабря 2020-го года. А официально вступило в силу уже с 1 января 2021-го года.Так за пользование природным газом для отопления по счетчикам в зимний период (с 1 января по 31 мая) оплата составит 0,1366 рубля за кубометр, в летний сезон (с 1 июня по 31 декабря) - 0,1406 рубля. Летом стоимость газа составит 0,4840 белрублей за кубометр и столько же при отсутствии индивидуальных газовых приборов.Установлены тарифы и для квартир, где нет отдельных счетчиков на газ: 3,87 рубля с одного проживающего будут платить те у кого есть центральное горячее водоснабжение и 11,13 рубля с человека - жители квартир без горячей воды в центральном трубопроводе. В тех квартирах, где есть газовая плита (без горячей воды и газового водонагревателя) стоимость в месяц с человека - 6,29 рубля.Тарифы по сжиженному газу установлены выше прежних: 2,1884 и 2,3142 рубля - цена за кубометр зима-лето соответственно, если есть счетчики и газовое отопление. А если газ для отопления не используется, то - 1,3107 белрубля за кубометр.В домах, где есть газовая плита и горячая вода сжиженный газ с человека в месяц будет стоить 3,93 рубля. А если в доме есть газовый водонагреватель, то уже дороже - 11,14 рубля с проживающего. И 5,24 если газовый водонагреватель не стоит.Подорожает и газ в баллонах - 21-килограммовый баллон будет стоить уже 19,50 рубля.Электроэнергия, как и прежде, будет рассчитываться от условий в квартире: если есть электроплиты - 0,1778 рубля за киловатт час (с возможным дифференцированным тарифом: 0,1245 рубля при минимальных нагрузках и 0,3556 рубля при максимальных). При этом тарифы по трем временным периодам повышаются: ночь (23.00 - 06.00) - 0,1067 рубля за киловатт час, день (06.00 - 17.00) - 0,1245 рубля, вечером (17.00 - 23.00) - максимальные нагрузки и самый накладный тариф в 0,3200 рубля за киловатт.Как отдельно по вашим условиям будет рассчитываться электроэнергия на нужды отопления и горячего водоснабжения в квартирах и жилых домах, подробно вы можете узнать в электросетях своего региона.Повышаются и тарифы на коммунальные услуги, по возмещению затрат на обогрев квартир и горячую воду: за 1 гигакалорию тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения платить придется 107,31 рубля, за 1 кубометр природного газа 0,5082 (со счетчиками) и 4,07 рубля с одного проживающего в месяц, если счетчика нет.Коммуналка за январь в Беларуси будет так же рассчитываться по новым тарифам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В первый день 2020 года в Беларуси выросли тарифы на газ и свет.Газ подорожал на копейки, а электричество - на рубли (подробности).С 1 января 2021 года в Беларуси повышаются цены на алкоголь: на водку и вино.МАРТ принял решение повысить минимальные цены на алкогольную продукцию (подробности).Стало известно, что собирается до 2025 года делать правительство для гендерного равенства в Беларуси.За пятилетку власти намерены обеспечить юридическое и фактическое равенство, предоставить мужчинам и женщинам равные возможности (подробности).