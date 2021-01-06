Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, что в новогоднюю ночь в Беларуси родился 41 малыш.Самый-самый первый новорожденный появился в первую минут нового 2021-го года в Витебском областном клиническом роддоме, который во время пандемии работает как ковидный госпиталь. Первый рожденный ребенок - мальчик, который родился от мамы с коронавирусом. Семья проживает в Орше, но из-за «ковида» женщина была под наблюдением врачей в Витебске.Это первый ребенок в семье, крепкий мальчишка ростом 53 сантиметра и весом 3 килограмма 910 граммов.В среду, 6 января, пресс-служба Минздрава сообщила в телеграм-канале, что родителям ребенка вручили подарок маленькому гражданину от Александра Лукашенко. Презент родителям передал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.Подробно не перечисляется, что включает подарок, но на фото опубликованном Минздравом видно, что в подарочной корзине: уходовые средства для младенцев, игрушки, текстильные изделия, мобиль для малышей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко ковидным роженицам: «Желаю хорошего настроения! Все остальное - за врачами и за мной, я имею ввиду лечение».Появилось видео, как Лукашенко в перчатках и респираторе посещает в палатах молодых мам с коронавирусом (подробности).Первый новорожденный 2021 года: узнали, кого поздравит министр здравоохранения.Первый белорус в новом году родился в Витебске (подробности).