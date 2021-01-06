В Витебске проблема с дворниками. Людей, которые согласны делать нелегкую работу за небольшую зарплату, категорически не хватает. Как правило, один дворник обслуживает 5-6 многоэтажных домов. Как правило, без дворников остаются старые дома – те, которым по 40 и более лет. Телеканал «Витебск» посмотрел, как живет дом, в котором территорию не убирают ни зимой, ни летом.Дом 66/1 на Московском проспекте расположен недалеко от центра города. Жильцы жалуются, что подъезды не убираются годами, во дворе – груды мусора и грязи. В подвалах обитают бомжи, лестничные площадки замусорены.-Не убирают ни территорю, ни подъезд, а квартплату взимают стабильно за уборку территорий, - возмущается жительница дома.В ЖЭУ-9, к которому относится этот дом, тоже жалуются – на кадровую проблему. Здесь работает 12 дворников, а нужно вдвое больше, рассказали в администрации ЖЭУ. Мастер по благоустройству Анастасия Парчинская считает, что работники нашлись бы, если бы оплата труда дворника была достойной. Еще один выход из ситуации, по мнению Анастасии Парчинской, - привлечение к уборке подъездов и дворов безработных, зарегистрированных в центре занятости.