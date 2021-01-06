О том, что в Германии задержали белорусcкого дальнобойщика под наркотиками, сообщил ресурс presseportal.de.Это произошло в понедельник, 4 января. На трассе В4 примерно в 50 километрах от Гамбурга правоохранителями Люнебурга был замечен подозрительный большегруз.- При последующей проверке было установлено, что водитель находится под воздействием наркотических веществ. В анализе мочи был положительный тест на амфетамины. Водителю не разрешили продолжить поездку, у него взяли также образцы крови. В отношении гражданина Беларуси возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе местной полиции.Идет расследование.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Травмы он мог нанести сам»: что нового в деле загадочной гибели белорусского дальнобойщика под Парижем.В ту ночь в кабине фуры нашли окровавленное тело белоруса Дмитрия Стешица, который работал в литовской транспортной компании (подробности).Почему дальнобойщик в Браславском районе хотел угнать милицейское авто, когда попал в аварию.Экипаж ГАИ приехал разбираться в обстоятельствах ДТП (подробности).