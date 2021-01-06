Морозная и снежная погода ожидается в Беларуси в конце недели. Об этом рассказали в Белгидромете.Синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза, а также снег и гололедицу.На Рождество, 7 января, в республике объявлен желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы. На большей части территории Беларуси пройдут мокрый снег и дождь. Похолодает. Ночью будет от -5°С до +1°С, днем столбики термометров покажут от -2°С до +3°С.В пятницу, 8 января, на большей части территории вновь пройдут осадки (в основном мокрый снег), ночью местами прогнозируется сильный мокрый снег. Также будет небольшой туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер умеренный, днем по юго-востоку его порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от -5°С до +2°С, днем будет чуть теплее: от -4°С до +3°С.В субботу и воскресенье еще больше похолодает. Так, 9 января, будет облачная погода, временами осадки (в основном снег и мокрый снег). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью воздух охладится до 0°С…-6°С, в северных районах синоптики прогнозируют до -8°С. Днем будет от -6°С по северу до +1°С по югу.10 января также пройдут кратковременный снег и мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица. Ночью будет морозно: от -4°С до-11°С, по югу – от -1°С до-3°С. Днем столбики термометров опустятся до -1°С …-8°С.В Белгидромете добавили, что морозы сохранятся и в начале следующей недели, при этом будет меньше осадков.Читайте также:Синоптики рассказали, каким был прошедший декабрь 2020 года в Беларуси: где было холоднее, а где зима так и наступилаА вы как чувствуете, далеко ли погода в декабре была от климатической нормы?Наконец-то зима! В Беларуси резко похолодает - и уже скороМестами ожидается до минус 15 градусов (подробности).