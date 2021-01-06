В вечернем эфире телеканала СТВ показали фрагмент выступления Александра Лукашенко на предприятии «Горизонт» 5 января. Напомним, тогда Лукашенко говорил о гармонии с природой, электромобилях, использовании электроэнергии в целом, а еще, как оказалось, о майнинге биткоинов.Лукашенко признался, что следит за котировками криптовалюты. Отметим, что ее курс недавно установил исторический рекорд и превысил 30 тысяч долларов за один биткоин. А к белорусскому рублю курс составляет сейчас 87 тыс. 377 руб. за 1 биткоин.Так вот, Лукашенко вспомнил чье-то предложение по строительству в Беларуси ферм по майнингу. В условиях запуска БелАЭС эта идея может получить развитие:- Вот говорили, знаете, хотим построить фермы и майнинг развивать - биткоин, но надо чтобы дешевая была электроэнергия, - заявил Лукашенко на «Горизонте».Он напомнил, что раньше биткоин стоил около 6 тыс. долларов, но в последнее время курс криптовалюты резко подрос:- Так при любой электроэнергии можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту.Исходя из этого, Лукашенко сделал вывод:Так что это вопрос уже решенный и электричеству - быть.