Судья суда Московского района Бреста Евгений Бреган 6 января вынес приговор по делу о клевете на командира брестского ОМОНа Максима Миховича. Обвиняемого в этом уголовном преступлении по статье 188 УК 28-летнего брестчанина Максима Смирнова осудили на 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Гособвинитель запрашивал более строгое наказание – 2 года ограничения свободы в исправительном учреждении.В суде парень полностью признал свою вину и принес командиру ОМОНа извинения. Он пояснил, что сделал репост в одном из брестских телеграм-чатов не подумав. Публикация содержала личные данные командира, а также обвинение в превышении служебных полномочий и убийстве.– Извините меня, я не подумал, дурак был. Просто нажал кнопку, - говорил в суде Максим Смирнов.Приговор в законную силу еще не вступил, обвиняемый может его обжаловать, а прокурор опротестовать.