Золотовалютные резервы Беларуси выросли в декабре 2020 года, но в целом за минувший год значительно сократились. На 1 января 2021 года, по предварительным данным, международные резервные активы республики составили в эквиваленте 7 млрд 468,5 млн долларов США. Это больше того минимума, который был прописан в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год.ЗВР Беларуси выросли в декабре на 92,1 млн долларов после падения в ноябре на 109,2 млн долларов. В целом по итогам 2020 года активы сократились более чем на 20% - на 1,9 млрд долларов, сообщает Национальный банк Беларуси.Там объяснили, почему международные активы уменьшились. Это случилось из-за погашения правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств. Кроме того, сыграла роль продажа Нацбанком валюты на торгах национальной биржи.Судя по всему, золотовалютные запасы страны будут падать и в 2021 году. По крайней мере, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года намечен на минимальном уровне 6 млрд долларов. В основном, средства уйдут на погашение долгов.