В столичной милиции подтвердили задержание более десяти человек на дворовых акциях протеста вечером 5 января.– За участие в несанкционированных мероприятиях вчера было задержано более десяти человек. Некоторые из них оказали неповиновение сотрудникам милиции при проведении разбирательства, – заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, ее цитирует «Интерфакс-Запад».Напомним, что накануне незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна» сообщил о задержаниях во дворах Минска. По данным волонтеров, вечером 5 января на встречах соседей были задержаны несколько человек в Новой Боровой, в Уручье, в микрорайоне «Запад».Около полуночи правозащитники сообщили фамилии 13 человек задержанных.Добавим, что акции протеста, которые начались после президентских выборов 9 августа 2020-го, уже более месяца проходят в новом формате: вместо центра люди выходят на улицы в своих районах.Читайте также:Милиция устанавливает лиц, которые 4 января выстраивались вдоль проезжей части у метро «Восток»В ГУВД добавили, что уже начат административный процесс (подробности).Стало известно, сколько человек в Беларуси задержали на первых протестах в 2021 годуПравозащитники считают, что это самое маленькое число задержанных за весь поствыборный период (подробности).Не анонсируя место, пенсионеры 4 января провели «Марш мудрости»Пенсионеры написали, что соберутся в точке мудрости (подробности).