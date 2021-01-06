Новым интервью Александра Лукашенко российской журналистке продолжают интриговать. Запись разговора должны показать 10 января на канале «Россия 1» в программе «Действующие лица».Но ее автор Наиля Аскер-заде уже второй раз выкладывает на своем Телеграм-канале фрагменты беседы. 6 января она опубликовала минутный ролик, в котором Лукашенко говорит о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.Так вот, Лукашенко заявил, что Путина считает своим другом, а к Зеленскому подобных чувств не испытывает. В то же время подчеркнул:- Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался.Напомним, новый противовирусный этикет - здороваться с колена или локтя - придумал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который переболел коронавирусом.Отметим, что в видео, которое Аскер-заде выкладывала 5 января, Лукашенко говорил о том, что их с Путиным «загнали уже намертво в одну команду» в политике.