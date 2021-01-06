Свежие данные по коронавирусу в Беларуси обнародовали в Министерстве здравоохранения 6 января.За сутки число заразившихся резко выросло: COVID-19 выявлен у 1 тысячи 855 человек. Напомним, что, по данным Минздрава на 5 января были зарегистрированы 1 тысяча 273 новых случаев болезни.Также за минувшие сутки из больниц выписаны 1 тысяча 820 пациентов. Умерли девять человек.Всего с начала пандемии в республике официально зарегистрированы 204 тысячи 958 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 186 тысяч 394 пациента, у которых ранее был подтвержден этот диагноз.За все время распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тысяча 480 пациентов с выявленным COVID-19.Кроме того, в Минздраве рассказали, что за прошедшие 24 часа специалисты провели 17 тысяч 925 тестов, а всего в республике за время пандемии выполнено 4 миллиона 68 тысяч 847 тестов.Читайте также:Ученые нашли подавляющее коронавирус веществоПо их словам, оно влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2 (подробности).Часто бьется сердце? Это может быть коронавирус. Ученые объяснили, когда стоит обеспокоитьсяНовый симптом коронавируса определили медики – обследовано более 4 миллионов человек (подробности).ВОЗ официально: «Британский» штамм коронавируса выявлен уже в 41 странеНовая разновидность коронавируса обнаружена в пяти из шести регионов ВОЗ. Но появился и другой «новый штамм» (подробности).