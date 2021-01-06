Страница пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт в Instagram исчезла 6 января. При переходе по ссылке на профиль появляется сообщение: «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».У Эйсмонт было примерно 5,5 тысяч подписчиков, также она опубликовала чуть более сотни постов.Пока нет информации, почему исчез аккаунт Эйсмонт.Накануне страницы в Instagram лишилась певица Алена Ланская, которая высказывалась там о ситуации в Беларуси, поддерживая власть. Ее профиль удалили из-за жалоб пользователей.Кроме того, администрация соцсети уже удалила профили певиц сестер Груздевых, певца Александра Солодухи и депутата Марии Василевич.Читайте также:Ланская намерена обратиться в милицию, если ее аккаунт в Инстаграм не разблокируют за суткиПевица добавила, что не придает особого внимания соцсетям (подробности).Сын Александра Солодухи рассказал, из-за чего удалили инстаграм-аккаунт отцаПроблемы с аккаунтом Александра Солодухи длятся уже около месяца. Три раза страницу получалось быстро восстановить. На этот раз от техподдержки никакого ответа пока получить не удалось (подробности).