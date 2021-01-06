Волонтеры незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» рассказали, сколько человек осуждены по «уголовным политическим делам». Информация об этом опубликована на сайте центра.«По данным, которые удалось собрать «Весне», к концу 2020 года были вынесены как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, происходившими во время и после президентских выборов», – сказано в сообщении.Правозащитники отметили, что со старта избирательной кампании активно следят за уголовными делами, которые носят политически мотивированный характер и были возбуждены против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников протестов после выборов.На данный момент волонтерам известны свыше 650 имен и фамилий таких людей из разных городов Беларуси. Из них 166 человек – политические заключенные.Статистка «Весны» по количеству осужденных по политически мотивированным делам по регионам такова: 40 человек осуждены в Минске, восемь – в Минской области, семь – в Могилевской области, по 11 – в Витебской и Брестской областях, по 13 – в Гомельской и Гродненской.Большинство дел возбуждены по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) и 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).Также уголовные дела возбуждали за оскорбление государственной символики (ст. 370 УК), при этом некоторые из них (например, «оскорбление» флага) квалифицировались как хулиганство по ст. 339 УК, а также за оскорбление представителя власти (369 УК) и президента (368 УК), за клевету (188 УК).Кроме того, правозащитники рассказали, кому назначили самое жесткое из всех вынесенных по политическим делам 2020 года наказание. Политзаключенный Владимир Горох получил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Он фигурант уголовного дела о якобы готовящихся массовых беспорядках в Новогрудке и некоторых других районах Гродненской области (ч. 1 и ч. 3 ст. 293 УК).Читайте также:В Беларуси правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек, среди них и журналистыВ итоге общее число «политических» превысило 140 человек (подробности).Правозащитники признали политзаключенной гражданку Швейцарии, которая сорвала балаклаву с омоновцаПо мнению правозащитников, действия были совершены по неосторожности и не являются преступными (подробности).