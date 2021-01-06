Нередко в милицию звонят родители, которые в суете массовых гуляний теряют своих маленьких детей. Обычно уже до приезда сотрудников малыши находятся, но не в случае, произошедшем 1 января в Гомеле. Там в милицию позвонил мужчина, который... не мог вспомнить, где оставил своего сына!Как рассказали в инспекции по делам несовершеннолетних РОВД Советского района, прибывшие на вызов сотрудники ИДН обнаружили горе-папашу с признаками алкогольного опьянения. Вместе с милиционерами, присутствие которых «отрезвило» родителя, стали распутывать ниточку событий.- Мужчина вспомнил, что пока он распивал алкоголь, за ребенком присматривала соседка, в квартире которой и оказался малыш, - сообщает УВД Гомельского облисполкома.Найденного ребенка передали сотруднице комиссии по делам несовершеннолетних районной администрации, а затем - в приют. С отцом будут разбираться в комиссии и милиции.