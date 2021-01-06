Адвокат основательницы белорусского «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой Сергей Лепеш сообщил, что 6 января на депозитный счет Центрального аппарата Следственного комитета РБ перечислена сумма 109 769 рублей 58 копеек в счет обеспечения исполнения судебного решения о возмещении ущерба по уголовному делу, если таковой будет установлен.Иными словами, если суд признает Слуцкую виновной, то ущерб она уже возместила.- Это обеспечительная сумма, она не говорит о том, что Слуцкая признала себя виновной, - отметил адвокат Сергей Лепеш. - Мы положили сумму, которая непосредственно вменяется по данному уголовному делу. На нее следователем сегодня будет наложен арест в счет возможного обеспечения причиненного ущерба. Фактически в уклонении от уплаты налогов обвиняется «Пресс-клуб», но юридическое лицо не может быть субъектом уголовного права, поэтому обвинения предъявлены Слуцкой и ее коллегам. Если суд признает их виновными, то ущерб считается погашенным.Напомним, 22 декабря 2020 года по делу «Пресс-клуба» были задержаны шесть человек: его основательница Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой, а также Ксения Луцкина - экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с журналистским проектом, имевшим отношение к Академии «Пресс-клуба».Все они попали в СИЗО №1 Минска на улице Володарского. 31 декабря Юлии Слуцкой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину и Слуцкого подозревают в соучастии в преступлении. Сергея Якупова, гражданина России, выслали из Беларуси без предъявления обвинения с запретом на въезд в течение 10 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Юлия Слуцкая ответила через адвоката на вопросы «Комсомолки»: «Самые большие переживания связаны с сыном» (Подробности тут)Кто такая Юлия Слуцкая, которую задержали по делу «Пресс-клуба» (Читать)