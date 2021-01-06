Новый штамм коронавируса, который выявлен в Нигерии, распространяется быстрее остальных. Такое заявление сделал вирусолог Сандей Омнилабу, пишет Express.Кроме того, по словам специалиста, у пациентов более заметно проявляются симптомы коронавируса.– Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания, – уточнил он.Эксперт отметил также, что этот штамм более заразен: один человек может заразить одновременно четыре или пять членов семьи.Ранее исследователи отметили, что мутации – это естественное явление для коронавируса, новый штамм приводит к более тяжелым формам болезни, поэтому его предстоит изучить более тщательно.Новый штамм коронавируса появился в Нигерии в декабре 2020-го.Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «британский» штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране.Читайте также:Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 января 2021 года: число заболевших резко выросло за суткиМы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 января 2021 года (подробности).Ученые нашли подавляющее коронавирус веществоПо их словам, оно влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2 (подробности).Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутации коронавирусаПри этом он отметил, что всех вирус не убьет (подробности).