Сотрудники Госавтоинспекции в Минске начинаются контролировать дорожную обстановку с использованием негласных методов. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Там пояснили, в чем заключаются новшества.– На службу, наряду с привычными патрульными транспортными средствами, будут заступать экипажи на авто без отличительной оклейки и «маячков». Указанный транспорт будет оборудован всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими инспекторам контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, непропуск пешеходов и иные, – уточнили в ГАИ.В Госавтоинспекции добавили, что особое внимание уделят «бесправникам». Их будут вычленять из транспортного потока при помощи технических средств. Инспекторы будут патрулировать дороги в основном на аварийно-опасных участках и в местах, где участники дорожного движения часто пренебрегают правилами.Читайте также:Для пяти человек Новый год стал последним. В ГАИ рассказали о первых ДТП 2021 года в БеларусиПочти 100 человек находились на проезжей части в состоянии опьянения (подробности).Стало известно, сколько ДТП произошло в Минске в 2020 годуСамым многочисленным из видов ДТП является наезд на пешехода (подробности).В Докшицком районе автомобиль упал с моста и загорелся: вот что сделал его хозяинМужчина сбежал с места аварии, а его друг погиб на месте (подробности).