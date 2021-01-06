Мария Колесникова останется под стражей до 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе команды Виктора Бабарико, координатором штаба которого была Колесникова во время избирательной кампании-2020.«Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца», – сказано в сообщении пресс-службы.Ранее ей продлевали арест до 8 января 2021-го года.Напомним, что Колесникова исчезла 7 сентября в центре Минска, несколько дней родственники и друзья ничего не знали о ее местонахождении. Позже выяснилось, что ее задержали. Она признана политзаключенной. Недавно Европарламент присудил Колесниковой премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.В настоящее время она находится в жодинской тюрьме.Читайте также:Родственники обвиняемых по делу «Пресс-клуба» заплатили государству ущерб почти в 110 тысяч рублейА точнее, сумму в 109 769 рублей 58 копеек они перечислили на счет Следственного комитета Беларуси (подробности).Порванный паспорт и уголовное дело. Что известно о Марии Колесниковой на данный момент?Собрали, что известно о громкой истории с разорванным паспортом (подробности).Мария Колесникова прокомментировала визит Лукашенко в СИЗО КГБЧлен Координационного совета считает, что переговорщики должны находиться в равных условиях (подробности).