Исследователи выяснили, когда у большинства пациентов с коронавирусом восстанавливается обоняние. Результаты их работы опубликованы в Journal of Internal Medicine.Эксперты проанализировали данные 2,5 тысяч пациентов из 18 больниц во Франции, Бельгии и Италии и установили, что снижение чувствительности или полная потеря обоняния наблюдалась у 85,9% больных при легкой форме COVID-19, а также у 4,5% – при умеренной и у 6,9% инфицированных при тяжелой форме болезни.В среднем потеря обоняния при коронавирусе длится 21,6 дня, при этом четверть заболевших рассказали, что ощущение вкуса и запаха не восстановилось полностью даже спустя два месяца.– Обонятельная дисфункция чаще встречается при легких формах COVID-19, чем при формах от умеренных до критических, и 95% пациентов восстанавливают обоняние в течение шести месяцев после заражения, – заключил ведущий автор научной работы Джером Р. Лечиен.Читайте также:Вируслог назвал главную опасность «нигерийского» штамма коронавирусаЭта мутация вируса выявлена в Нигерии в декабре 2020-го года (подробности).Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 января 2021 года: число заболевших резко выросло за суткиМы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 января 2021 года (подробности).Ученые нашли подавляющее коронавирус веществоПо их словам, оно влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2 (подробности).