В Министерстве внутренних дел рассказали о количестве задержанных во вторник, 5 января. Об этом сообщает БелТА.- Во вторник, 5 января, некоторые интернет-порталы и телеграм-каналы публиковали весьма провокационные видеонарезки о якобы беспричинных задержаниях людей во дворах микрорайонов Новая Боровая и Уручье, а также угрозах боевым оружием гражданам. Но создатели видео почему-то умолчали о том, что предшествовало данным событиям. Все дело в том, что в микрорайоне Уручье собрались люди, у которых имелась незарегистрированная символика. Они устроили во дворе шумное шествие под громкую музыку и светили в окна домов лазерами и фонариками. При этом собравшиеся проводили демонстративные фотосессии, чтобы потом опубликовать их в интернете, - отметили в ведомстве.И добавили, что сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения людей и задерживали наиболее активных граждан, которые нарушали общественный порядок.- Особое внимание привлекло к себе видео из микрорайона Новая Боровая, на котором девушка пыталась вырваться из рук задержавшего ее сотрудника милиции. Кадров, которые бы рассказали, что предшествовало ее задержанию, не опубликовали. А все было так: группа молодых людей развешивали незарегистрированную символику. Как только они увидели сотрудников милиции, то разбежались в разные стороны. Девушку догнал один из сотрудников, крикнув при этом: «Милиция!» Мужчины, которые в этот момент находились рядом, начали оскорблять сотрудников милиции и попытались освободить девушку. Один из них попытался предупредить о неправомерности действий собравшихся, достал травматическое оружие, оттолкнул его ногой, чтобы дистанцию увеличить и контролировал ситуацию до прибытия патрульной службы, - рассказали в МВД.Всего, по информации ведомства, 5 января было задержано 25 человек. В МВД напомнили в очередной раз о том, что «проведение дворовых перфомансов нарушает спокойствие других граждан».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотофакт. Вечером 5 января ОМОН «зачищал» дворы в Минске, были задержания.Некоторых, по словам очевидцев, задерживали довольно брутально. Правозащитники говорят минимум о 13 задержанных. (подробности)В милиции подтвердили задержания на дворовых вечерних акциях протеста в Минске 5 января.Акции протеста, которые начались после президентских выборов 9 августа 2020-го, уже более месяца проходят в новом формате. (подробности)