В Мингорисполкоме рассказали о том, что магазин «Океан», который находится на улице Козлова в Минске, не меняет ни свой формат, ни собственника, ни арендатора. Об этом сообщили в агентстве «Минск-Новости».- Нет поводов для беспокойства. Все в порядке. Все дело в том, что данное помещение находится в госсобственности и оно сдано в аренду магазину «Океан». И если, к примеру, магазин отказывается от аренды, то в этом случае помещение отправляется на аукцион. Но «Океан» не планирует этого делать. Об этом мне сообщила его директор. Да и сам магазин не может сдать помещение другому юридическому лицу, рассказала начальник управления Нина Емельянова.Она заверила, что «Океан», который так полюбился жителям Минска, не меняет ни свой формат, ни собственника, ни арендатора.Напомним, что 31 декабря стало известно о том, что магазин «Океан» закрывается, а на его месте появится «Виталюр».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:МАРТ запретил работу 10 магазинов «Светофор» по всей стране. И вот почему.Министерство антимонопольного регулирования приостановило работу 10 магазинов сети до 29 января из-за нарушений законодательства о торговле. (подробности)В Беларуси временно закрылись сразу 12 магазинов сети OZ. Угадаете причину?В сети на данный момент делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу магазинов. (подробности)