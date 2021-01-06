Рыбаков поймали еще 10 ноября. Все случилось на озере Сенно в Сенненском районе – это в Витебской области. Местных рыбаков не только поймали – но и сняли на видео. Они плавали на лодке, поставили сети. В этот момент браконьеры были застигнуты сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчины наловили 430 особей плотвы, восемь особей густеры, 13 окуней, четыре ерша и шесть раков. Ущерба начитали на 12,4 тысяч рублей!- Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, провели проверки показаний на месте, собрали характеризующий материал. К материалам уголовного дела приобщено заключение ихтиологической экспертизы, которое установило виды рыб и раков. Осмотрены предметы, которые признаны вещественными доказательствами, среди которых рыболовные сети. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела, - сообщает Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 281 («Незаконная добыча рыбы и других водных животных, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере») УК РБ. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.По этой статье мужчинам грозит до шести лет тюрьмы плюс штраф. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.