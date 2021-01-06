Назначен новый генеральный директор Купаловского театра. Им стал Александр Шестаков. Об этом сообщили в телеграм-канале Минкульт Беларуси.До своего назначения директором Купаловского, Шестаков был замначальника управления культуры Мингорисполкома.Министр культуры Анатолий Маркевич представил нового директора коллективу и подчеркнул, что Шестаков ответственно относится к вопросам реализации госполитики в области культуры. За время работы в Мингорисполкомеон смог зарекомендовать себя грамотным и квалифицированным руководителем. Под его управлением проводилась планомерная работа по улучшению качества услуг, которые предоставлялись учреждениями культуры, а также создание условий для сохранения и развития культуры и искусства Беларуси.По словам Маркевича, Шестаков не раз был отмечен наградами от Мингорисполкома, Мингорсовета и Минкульта Беларуси.- Опыт Александра Шестакова пригодится ему на должности генерального директора Купаловского театра, - подчеркнул глава министерства культуры.Маркевич также поблагодарил актеров и сотрудников театра за то, что остались верны национальному искусству.Министр культуры направил Шестакова и весь коллектив Купаловского на активную работу с молодыми кадрами.Напомним, что экс-директор Купаловского театра Павел Латушко был уволен 17 августа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Актриса Ольга Нефедова высказалась об уходе своих коллег из Купаловского театра.Она добавила, что актеры ушли, но не подумали о коллективе. (подробности)«Мне нiчога не тлумачылi»: Зою Белохвостик, звезду Купаловского театра, уволили из Академии искусств.Именитой актрисе не продлили контракт на работу. (подробности)