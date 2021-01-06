Александра Лукашенко выбрали делегатом Всебелорусского народного собрания, но не от Минска. Об этом сообщили в телегарам-канале «Пул Первого».- Александра Лушенко снова избрали. И на этот раз – делегатом Всебелорусского народного собрания от города Могилева, - написано в сообщении.Напомним, что проведение Всебелорусского народного собрания запланировано на 11-12 февраля 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Альтернатива парламенту или фильтр против кризисов: эксперты - о полномочиях Всебелорусского народного собрания.По предложению Александра Лукашенко ВНС, возможно, станет конституционным органом, а делегатам будут подотчетны главы парламента, министры и губернаторы. Мы вспомнили историю этого мероприятия с 1996 года и собрали мнения политологов. (подробности)Лукашенко: Я думаю, что надо сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.И вновь добавил, что сторонник того, чтобы все решал народ. (подробности)