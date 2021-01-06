В ГУВД Мингорисполкома рассказали о задержании троих человек, которые разрисовывали киоски. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.- Во вторник, 5 января, сотрудники Департамента охраны заметили, как несколько человек разрисовывают киоск, который находится на улице Матусевича. В момент проверки документов один из мужчин распылил газовый баллончик в лицо милиционеру. После этого он попытался убежать вместе со своими друзьями, но его задержали. В ходе обыска в квартире у жителя Бреста наши баллончики, а также несколько бутылок с краской, валик для краски и газовый баллончик, - пояснили в ГУВД.В ведомстве сообщили и о том, что сотрудникам уголовного розыска удалось быстро задержать двоих молодых людей, которые скрылись с места случившегося – 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего друга.- Молодые люди проживали в съемной квартире. Они рассказали, что уже не первый раз повреждали имущество. Буквально за пару часов до задержания мужчины разрисовали еще несколько объектов в Минске, - добавили в ведомстве.В отношении 30-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции и за хулиганство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Правозащитники назвали количество осужденных по «политическим делам» в Беларуси в 2020-м.Также они рассказали, кому назначили самое жесткое из всех вынесенных по политическим делам наказание. (подробности)За клевету на командира ОМОНа брестчанина осудили на 2 года домашней «химии».Он опубликовал в телеграм-чате сведения о сотруднике. (подробности)