Пенсионера Яна Гриба оштрафовали за участие в «Марше мудрости» на 1160 белорусских рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Белсат.Во вторник, 5 января, пенсионера из дома привезли в Первомайское РУВД, где составили протокол по части 1 статьи 23.34 – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. После этого 84-летнего Яна Гриба повезли в суд.Пенсионер отказался принимать участие в заседании в знак протеста. Свою вину он не признал. Пока мужчина находился на коридоре, судья принял решение наказать пенсионера штрафом.Напомним, что традиционный марш пенсионеров состоялся 4 января. До последнего момента никто не знал о его месте проведения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Милиция устанавливает лиц, которые 4 января выстраивались вдоль проезжей части у метро «Восток».В ГУВД добавили, что уже начат административный процесс. (подробности)Первые в 2021 году воскресные марши микрорайонов проходят в Минске 3 января.Акции в последнее время переместились из центра столицы в микрорайоны, жители которых выходят на улицы в разное время суток. (подробности)