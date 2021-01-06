Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал, что его сейчас не разрешают посещать в СИЗО КГБ. Увидеться со своим подзащитным адвокаты могут лишь при изучении материалов дела в административном здании КГБ. Об этом сообщает портал tut.by.- Виктор Дмитриевич хорошо себя чувствует. Он здоров. Вместе с адвокатами он изучает материалы дела. При прочтении их, мы пытаемся выяснить, на чем именно основаны претензии КГБ к Бабарико, а также готовимся к процессу. Позицию защиты вы уже знаете, и она остается неизменной – несогласие с обвинением. И есть много аргументов за невиновность. Более детально можно будет уже рассказать в конце ознакомления, - пояснил Лаевский.Адвокат добавил, во время изучения материалов дела защите запретили пользоваться фотосъемкой, посещать Виктора Бабарико в СИЗО КГБ с адвокатами тоже запрещено.- Все это очень затрудняют работу. Адвокаты Бабарико изучают материалы дела вместе с ним в административном здании КГБ. Всю следующую неделю мы еще будет читать материалы дела. Именно такой срок был установлен. По итогам ознакомления защита заявит ходатайство. В зависимости от результатов их разрешения будут либо дополнительные процессуальные действия, либо дело будет передано прокурору. Я так понимаю, что ясность по вопросу назначения судебного процесса появится ближе к концу января, - подытожил Лаевский.Напомним, что экс-банкир Виктор Бабарико был задержан 18 июня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Виктор Бабарико передал поздравления белорусам с Новым годом из СИЗО КГБ.Он в поздравлении написал, что белорусы в 2020 году показали всему миру, что они настоящие творцы чудес. (подробности)Виктор Бабарико в СИЗО КГБ организовал курсы английского для начинающих.В письме он также рассказал, что у него есть возможность читать и играть в шахматы и шашки, но нет партнеров. (подробности)