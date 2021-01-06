В пустыне Саудовской Аравии продолжается ралли «Дакар-2021». Следим за тремя белорусскими экипажами: два красных МАЗа и белая Toyota Hilux. И если МАЗы выступают в «Дакаре» с 2012 года (лучший результат был в 2018 году: экипаж Сергея Вязовича занял второе место в классе грузовиков), то в классе внедорожников белорусы не выступали с 2012 года.6 января завершился четвертый этап - напомним, всего их 12. До сегодняшнего дня лучшим белорусским экипажем считался МАЗ Сергея Вязовича. Вчера, 5 января, Вязович выиграл этап и был вторым в обще зачете грузовиков. Сегодня ситуация изменилась: Вязович столкнулся с серьезными техническими проблемами.- Белорусский победитель вчерашнего этапа оценивает время, необходимое ему для починки своего МАЗа, в 1-2 часа. Сегодняшний спецучасток может поставить крест на его стремлении выиграть ралли, - сообщалось в текстовой трансляции на официальном сайте ралли-марафона.Второй белорусский МАЗ под управлением Алексея Вишневского на четвертом этапе стал третьим. В общем грузовом зачете Вишневский сейчас находится на девятой позиции, отставая от лидера на полтора часа.Toyota Hilux под управлением пилота Андрей Голобородько и штурмана Андрея Рудницкого на четвертом этапе стала лишь 45-ой из 67 участников. В общем зачете белорусы сейчас занимают 48-ую строчку в классе внедорожников.«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.