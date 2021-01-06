В арт-пространстве Ок16, которое находится на Октябрьской улице, отменены все мероприятия, запланированные на ближайшее время. Арендаторы культурного хаба рассказали, что получили предписание от МЧС.На протяжении нескольких лет площадку Ок16 арендовала для своих мероприятий компания «АртКорпорейшн». В среду, 6 января, стало известно о том, что все мероприятия отменены.- Друзья, с сожалением сообщаем вам, что мы вынуждены покинуть арт-пространство Ок16. Это стало неожиданностью для нас. Мы остались без нашего любимого хаба, где на протяжении долгого времени давали жизнь важным проектам, а также создавали и показывали спектакли «ТОКтеатра», - написано в сообщении «АртКорпорейшн» на странице Facebook.Основатель Современного художественного театра Владимир Ушаков во вторник, 5 января, на своей странице в Facebook написал о том, что спектакль отменили за 30 минут до его начала.- Приехали сотрудники МЧС и за 30 минут до начала спектакля передали предписание Ок16, - рассказал Ушаков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией»: кинофестиваль «Лiстапад» отменен.Денежные средства, которые были потрачены на билеты, будут возмещены. (подробности)