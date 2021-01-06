Светлана Тихановская переболела коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила ее пресс-служба.Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской, отметила, что сейчас она чувствует себя хорошо и возвращается к работе в офисе. До этого бывшая кандидат в президенты Беларуси находилась на самоизоляции после декабрьского визита в Испанию, пишет портал onliner.byНапомним, в ночь с 5 на 6 января Тихановская отреагировала на жесткие задержания, которые произошли в минских дворах в Уручье, Западе и Новой Боровой.- В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебеларусскими и народными. Очевидно, что тот, кто позволяет себе бить беларуса, не имеет никакого права представлять его интересы. Мы не перевернём никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием. Мы будем стоять на своём, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем, - заявила она.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотофакт. Вечером 5 января ОМОН «зачищал» дворы в Минске, были задержания.Некоторых, по словам очевидцев, задерживали довольно брутально. Правозащитники говорят минимум о 13 задержанных. (подробности)В милиции подтвердили задержания на дворовых вечерних акциях протеста в Минске 5 января.Акции протеста, которые начались после президентских выборов 9 августа 2020-го, уже более месяца проходят в новом формате. (подробности)