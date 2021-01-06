В Гомеле несовершеннолетний подросток вместе с друзьями угнал машину с автомойки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.- В четверг, 31 декабря, в милицию поступило сообщение о том, что по улице Интернациональной в Гомеле едет автомобиль «Опель Астра», за его рулем находится, предположительно, водитель в состоянии алкогольного опьянения, так как «виляет» из полосы в полосу и едет без включенных фар. По адресу оперативно выехали сотрудники ГАИ. Автомобиль остановили. Удалось установить, что за рулем находится несовершеннолетний подросток, а на заднем сиденье – два 18-летних пассажира, - прокомментировали в ведомстве.Позже выяснилось, что владельцем легковушки является 49-летний мужчина. Сотрудники ГАИ связались с ним и узнали, что машина находилась на мойке.- Компания молодых людей, в числе которых был и сотрудник мойки, взяли машину и поехали на другую автомойку. За рулем находился 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования показал, что в его крови содержалось 0,315 промилле алкоголя, - добавили в УВД Гомельского облисполкома.В отношении парня было составлено сразу несколько административных протоколов.Проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Гомельчанин после Нового года забыл, где оставил сына, и позвонил в милицию.Найденного ребенка передали в приют. (подробности)В ГАИ сообщили о негласных методах контроля на дороге.Особое внимание уделят «бесправникам», их будут вычленять при помощи технических средств. (подробности)