В Борисове сын украл у своей матери 2540 долларов и 260 рублей и прогулял их за три дня. Об этом сообщили на сайте УВД Минского облисполкома.- Данный инцидент произошел в декабре 2020 года. Женщина рассказала сотрудникам милиции, что в тот момент, когда у нее пропали деньги, она поссорилась с сыном. Она ненадолго вышла из квартиры, а когда вернулась, то денег уже не было. В краже подозревается сын. У женщины пропали 2540 долларов и 260 белорусских рублей, - рассказали в ведомстве.Сотрудникам уголовного розыска понадобилось немного времени для того, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний сын потерпевшей.- Мужчина сразу же сознался в краже накоплений, но не смог вернуться деньги, так как потратил их за три дня. Он жил на широкую ногу и ни в чем себе не отказывал: ездил в Минск, тратил деньги на развлечения, такси, одежду, алкоголь. Также он купил дорогой телефон, - заявили в УВД Минского облисполкома.Возбуждено уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мошенники из Украины нашли способ воровать у белорусов деньги с карточек: 630 эпизодов, 300 уголовных дел. Эксперты советуют, как не попасться.Следственный комитет завершил расследование крупного дела о вишинге. Шесть граждан Украины разводили наивных пользователей соцсетей и крали деньги с карт. (подробности)