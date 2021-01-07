Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси обратился к православным верующим с посланием к Рождеству Христову. Его на русском и белорусском языках опубликовали на официальном портале Белорусской православной церкви.– Нелегкий путь пройден нами в минувшем году. Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; наконец, возникшее на политической почве разделение в нашем обществе – все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия, - говорит Вениамин в своем обращении.Он призывает верующих не поддаваться страху перед будущим, а вместо этого задуматься о своем отношении к Богу и людям.– Верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире, и прежде всего – в своем Отечестве, - продолжает Вениамин.Митрополит пожелал своей пастве слушать свое сердце, нести в мир свет и не растерять внутреннего спокойствия.