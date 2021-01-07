В Беларуси приняли новый вариант изображения государственного герба. Он официально утвержден - документ об изменениях опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.Что изменилось?Обновили вид колосьев, которые обрамляют герб - они немного четче прорисованы. Контур Республики Беларусь выполнен в золотом цвете, а был в зеленом. Чуть по-другому нарисованы клевер и лен. Глобус повернули так, чтобы был хорошо виден Европейский континент и даже немного Америка.О том, что нужно изменить внешний вид герба, говорили еще в прошлом году. Этим занималось министерство юстиции.– В том виде, в котором сегодня на гербе исполнена звезда, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинствующий характер. Мы знаем, что Беларусь - миролюбивое государство. Поэтому часть государственного символа нужно привести в соответствие с миролюбивым содержанием нашего государства. Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации, а ведь герб должен быть исполнен идеально и должен воспринимался позитивно, - так мотивировал вмешательство в изображение герба министр юстиции Олег Слижевский.Старый вариант герба может использоваться наравне с новым до его замены из-за прихода в негодность (если это гипсовое исполнение герба на здании, например).Напомним, нынешний герб в Беларуси стал использоваться после референдума 1995 года, когда им заменили герб «Пагоня». За основу был взят герб БССР.