Конгресс США 6 января планировал утвердить итоги ноябрьских президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа, который проиграл выборы, собрались в этот день у здания Капитолия в Вашингтоне на массовый протест. Он вылился в штурм Капитолия.Заседания Сената и Палаты представителей экстренно прервали, конгрессменов эвакуировали из здания. Полиция взяла здание в оцепление, но протестующие попытались его прорвать. В итоге им все же удалось проникнуть в здание Конгресса. Они крушили мебель, разбивали стекла, фотографировались за рабочими столами законодателей.– Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, мы – партия закона и порядка! Уважайте закон и наших великих мужчин и женщин в синем. Спасибо! - с таким обращением к своим сторонникам выступил Дональд Трамп.Выдавить демонстрантов из здания полиции удалось только через несколько часов. Использовались слезоточивый газ и дубинки, применялось оружие. CNN сообщает, что несколько полицейских получили ранения. По данным BBC, по меньшей мере четыре человека погибли в ходе столкновений.Заседание возобновили 7 января. В Вашингтоне ввели комендантский час.