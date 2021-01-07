По информации Белгидромета, днем 7 января в Беларуси ожидаются туман, гололед и гололедица. В отдельных районах на юге страны ожидаются сильные осадки.Правда, с большей долей вероятности в Рождество белорусы увидят дождь и мокрый снег. В Бресте ожидается до +3 тепла и дождь, в Гродно - до +2, возможен мокрый снег.В Витебске -2 и без существенных осадков, в Гомеле - +2, вероятен сильный дождь и мокрый снег. В Могилеве +1 и небольшие осадки.В Минске с вероятностью 80-90% пойдет дождь или мокрый снег. Местами будет туманно, на дорогах возможна гололедица. Днем будет до +2, вечером около 0.На 8 января синоптики выдали предупреждение о сильном снеге. При этом по прогнозу слабая минусовая температура будет только в Минске и в Витебске.