– Мы свидетели того, что произошло на Украине, - сейчас слово \\"майдан\\" стало нарицательным. Совершенно очевидно, что опыт Украины должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми, - цитирует интервью патриарха Московского и всея Руси Кирилла информагентство «Интерфакс».Патриарх призывает белорусов не идти путем революции, потому что история переворотов говорит о том, что покоя и благополучия при помощи насилия достичь нельзя.– Поэтому нужно стремиться к лучшему, не разрушая того, что есть, а развивая в лучшую сторону, модернизируя в хорошем смысле этого слова, улучшая и общественные отношения, и вообще жизнь страны, - делится своим мнением предстоятель православной церкви.Он призвал Беларусь решать все вопросы мирно.– Это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения, - заключает Кирилл.Он пожелал белорусам прекратить решать проблемы силовыми методами и достичь диалога между властью и народом.