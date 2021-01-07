Передачи в ЦИП и ИВС на Окрестина 7 января не принимаются. Об этом сообщается в телеграм-чате волонтерской группы.– В целях обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с распространением на территории Республики Беларусь COVID-19, прием передач для лиц, содержащихся в ИВС ГУВД Мингорисколкома временно приостановлен, - говорится в объявлении на дверях изолятора на Окрестина.Уточняется также, что можно передать только жизненно необходимые лекарства.Когда будет отменено ограничение на передачи, не сообщается.