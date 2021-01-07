Минздрав Беларуси поделился свежей статистикой по заболеваемости коронавирусом в Беларуси.По данным на 7 января, в Беларуси зарегистрированы 1 838 пациентов с COVID-19. Это на 16 больше, чем день назад. К большим выходным много пациентов выписали. Домой из больниц отправили 2 395 пациентов.Умерли еще 9 человек.За последние сутки в поликлиниках и больницах выполнили 23 тысячи 733 теста.С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 206 796 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 188 789 пациентов. Умерли 1 489 человек.Читайте также:Ученые нашли подавляющее коронавирус веществоПо их словам, оно влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2 (подробности).Часто бьется сердце? Это может быть коронавирус. Ученые объяснили, когда стоит обеспокоитьсяНовый симптом коронавируса определили медики – обследовано более 4 миллионов человек (подробности).ВОЗ официально: «Британский» штамм коронавируса выявлен уже в 41 странеНовая разновидность коронавируса обнаружена в пяти из шести регионов ВОЗ. Но появился и другой «новый штамм» (подробности).