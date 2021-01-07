Об увольнении с поста директора исторического музея Алексей Батюков рассказал Mogilev.online.– В принципе, вполне ожидаемо. Меня пригласили подписать уведомление об освобождении от должности, так я и узнал. Уволили и уволили, будем двигаться дальше. Было сделано многое - это, конечно, вдохновляет. Горечь есть, но не за себя, а по той причине, что я вижу и знаю точно, сколько всего нужно делать, и как мало людей, кто хотел бы и мог это делать, - комментирует свое увольнение Алексей Батюков.Работать Батюков будет до 16 февраля. Руководил музеем истории Могилева он с 2011 года. За это время музей пополнился уникальными экспонатами, самый ценный из которых - оригинал Третьего Статута ВКЛ 1588 года. Он был выкуплен у частного коллекционера за 45 тысяч долларов.Как уточняет «Наша Ніва», Алексей Батюков выступал в поддержку протестов против фальсификации выборов. В октябре его оштрафовали за участие в трех несанкционированных мероприятиях. Также он подписал открытое письмо с осуждением насилия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Бресте увольняется директор музыкального колледжа, где на участке победила ТихановскаяНаписал заявление по собственному желанию (читать далее)