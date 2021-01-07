Александр Лукашенко и митрополит Вениамин зажгли свечи к празднику Рождества. Затем политик выступил перед участниками богослужения.– Более 2 тысяч лет тому назад Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови, - говорит Лукашенко.Судя по фото, не все в храме были в масках. Лукашенко при этом сказал, что по поводу пандемии очень переживает. По его мнению, по сравнению с некоторыми другими странами ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая трагичная.– Это общественная катастрофа. Не дай бог нам это пережить. И спасибо ему за то, что и в первую волну болезни, и во вторую он оберегал нас. Дай бог, чтобы было не хуже, - добавил он.Александр Лукашенко призвал задуматься о будущем.– Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно.Он напомнил о том, как жили поколения наших предков после Октябрьской революции 1917.– Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это! - заключил Лукашенко.В конце визита стороны обменялись подарками. Лукашенко подарил храму образ Богородицы «Взыскание погибшиих», а Вениамин вручил бронзовый макет храма, сувенирный колокол и книгу Николая Гаврилова «И отрет Бог всякую слезу».