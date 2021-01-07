Посещая на Рождество Христово, которое православные отмечают 7 января, церковь Воздвижения Креста Господня в Минске, Александр Лукашенко вновь высказался о протестах:- Нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры.Это Лукашенко призвал не допустить и попросил, что его «понимали и не осуждали сходу».- Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель, - продолжил Лукашенко. По его словам, «все вместе должны собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает».Президентская пресс-служба приводит также слова Лукашенко о том, что «нам принесут» войны и столкновения, которые «нам не нужны»:- Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка, - заявил Лукашенко. - И не дай Бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории.Напомним, патриарх Кирилл обратился к белорусским властям: Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие в обществе